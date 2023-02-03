زلة جديدة من بايدن.. تصريح “غير مفهوم” عن النساء في إدارته

البلاد- وكالات

من جديد، زلّ لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب له، اليوم الجمعة، وهذه المرة في تصريحات تتعلق بالنساء في إدارته.

وفي تصريح غير مفهوم تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، قال بايدن إن “أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء”.

كان ذلك خلال استعراضه أمام الصحافيين لحصة المرأة بين القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تصل إلى 50%.

وفقاً لسياق حديث بايدن، فإنه من المرجح أنه قصد القول إن نصف العاملين في إدارته من النساء، ليضاف ذلك إلى قائمة من الزلات التي اشتهر بها عادة منذ وصوله إلى البيت الأبيض، مثل زلاته المتعلقة بأسماء البلدان وذكره لشخصيات سياسية نسي أنها توفيت، وغيرها الكثير.

وأثارت زلة بايدن الأخيرة عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.