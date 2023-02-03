برعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يسلم الفائزين جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرياض- البلاد

حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر اليوم (الجمعة)، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، بالصياهد الجنوبية للدهناء؛ وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان في استقبال أمير منطقة الرياض لدى وصوله رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين، وقد وصل في معيته مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر، وقد جرى عزف السلام الملكي ثم بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة.

وقال فهد بن حثلين خلال كلمته: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو خير تطبيق لأمر المولى، عز وجل، للنظر والتفكر في جمال وعظمة خلق هذا النعم، مبيناً أن مدة المهرجان هي 45 يوماً يتنافس فيها ملاك الإبل على امتلاك أجمل ألوانها الستة في تسابق فريد يحظى بدعم القيادة.

وكشف عن ارتفاع مجموع الإبل المشاركةِ من 24 ألفاً في النسخة الـ6 إلى 35 ألفاً في النسخة الـ7 كما ارتفعَ عددُ المشاركينَ من 1900 مشاركٍ في النسخةِ الـ6 إلى 2200 مشاركٍ في النسخة الـ7، مشيراً إلى تضافر الجهود ودقة تحديد الأهداف ليصبح هذا الموروثُ الأصيلُ أحدَ أهمِ مكونات القوة الناعمة والتي تصدرها المملكة لكل دول العالم.

وأعلن فوز عبدالمحسن بن صالح الراجحي الذي جمع 2730 نقطة متخطياً بطل النسخة الأولى بأكثر من 1900 نقطة مما يعكِسُ بكلِ وضوح ارتفاعَ التنافسية، مؤكداً على مواصلة الجهد والعمل وخطوات التطوير وصولاً لما تتطلع له القيادة.

عقب ذلك استمع أمير الرياض والحضور إلى قصيدة الشاعر سلطان بن بتلاء، ثم شاهد فيلماً ومشهدًا دراميًا عن اهتمام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – بالإبل بعدها عرض المنقيات الفائزة في بيرق المؤسس في فئات (الوضح والصفر والشعل والمجاهيم) والمنقيات الفائزة في سيف الملك فئتي (الشقح والحمر) وأوبريت ( شداد الهمم ).

وكرم الأمير فيصل بن بندر الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن على النحو التالي:

– هجن الشحانية ، فئة (زمول مفتوح) تسلمها جابر سالم جابر علي فاران.

– سليم مسلم قنزول العامري، فئة (زمول عام) تسلمها سالم مسلم قنزول العامري.

– منصور سعد محمد الأحبابي ، فئة (حيل عام)، تسلمها حمد سعد محمد الأحبابي.

– هجن الشحانية ، فئة (حيل مفتوح)، تسلمها محمد سالم جابر علي فاران.

– عايض بن رفعان القحطاني فئة ( سيف المؤسس).

وتفضل سمو أمير الرياض بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وذلك على النحو التالي:

– فرحان محمد نادر الدوسري، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة المجاهيم.

– حامد بن سعود بن سمار العتيبي ، (بيرق المؤسس) فئة الشعل .

– دبوس مبارك عبدالله الدبوس، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الصفر.

– عبدالله عامر عبدالله النهدي، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الوضح.

– نغيمش فهد عبدالهادي العجمي، (سيف الملك) فئة المجاهيم.

– موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى، (سيف الملك ـ نخبة النخبة ) فئة الشقح.

– عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، (سيف الملك ـ نخبة النخبة ) فئة الحمر، تسلمها عبدالملك عبدالمحسن الراجحي.

– فلاح سلطان بن عامر المطيري، (سيف الملك ـ نخبة النخبة) فئة الشعل.

– أحمد قعيد مرزوق المطيري، (سيف الملك) فئة الصفر.

– موسى محمد عبدالله الموسى، (سيف الملك) فئة الوضح.

– ضحيان حسن فهد الدوسري، (شلفا ولي العهد) فئة المجاهيم.

– مقعد بن فهد بن محمد الدوسري، (شلفا ولي العهد) فئة الشقح.

– نايف عبدالمحسن صالح الراجحي، (شلفا ولي العهد) فئة الحمر.

– سعود بن محسن بن عبدالعزيز الشيباني، (شلفا ولي العهد) فئة الشعل.

– بدر حمدان سواد المطيري، (شلفا ولي العهد) فئة الصفر .

– ناصر عيد بن شاعي العتيبي ، (شلفا ولي العهد) فئة الوضح .

– سالم هادي بن مسعود المري، (الفحل المنتج) فئة المجاهيم.

– هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الحمر.

– مبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك، (الفحل المنتج) فئة الوضح تسلمها جري ناصر مبارك ال بريك.

– حزام حظينان حزام القحطاني، (الفحل المنتج) فئة الشقح.

– مطلق عبدالله مطلق الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الشعل.

– بادي دبيان معيض السبيعي، (الفحل المنتج) فئة الصفر.

– نورة عبدالله علي المهيدب ، شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

– راعي الشداد عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، تسلمها نايف عبدالمحسن صالح الراجحي.

🏆 | راعـــي الـشـداد سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يكرم الحاصل على الشداد في نسخته الثانية

عبدالمحسن بن صالح الراجحي 🏆#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 🐪#همة_طويق pic.twitter.com/4wkX0i5uaH — نادي الإبل (@CamelClub) February 3, 2023