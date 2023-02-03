“بدر العلياء” بطلًا للميادين السعودية في ختام سباقات الحفل الـ92

● “نجابة العز” تحافظ على كأس الجامعة

● “مستهيش” يربح جائزة عبد الله البسام التقديرية

الرياض– هاني البشر

اختُتمت مساء اليوم فعاليات الحفل الـ92 من موسم سباقات الخيل على ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية، الذي شهد 11 شوطًا بمجموع جوائز بلغ مليونًا و655 ألف ريال.

وفازت الجياد “بدر العلياء”، و”سنه”، و”الكاسر”، بأشواط البطولة النهائية لبطل الميادين 2023. وحافظت الفرس “نجابة العز” على لقب كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الثاني على التوالي، وربح الجواد “مستهيش” جائزة عبد الله البسام التقديرية.

* جائزة عبد الله البسام وكأس الجامعة

حمل الشوط السابع اسم جائزة عبد الله بن عبد المحسن البسام، تكريمًا لثاني رئيس لنادي سباقات الخيل.

وكان الشوط مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات، مع مجموع جوائز 130 ألف ريال. وتُوِّج بالمركز الأول الجواد “مستهيش” الذي قطع مسافة 1600 متر في 1:39.77 دقيقة، وهو مملوك لإسطبل زينث، ويدربه بندر حمدام، بينما قاده الخيال عادل الفريدي.

وأقيم الشوط الثامن على كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفازت به الفرس “نجابة العز”، لمالكها ماجد مهل البقمي، بعد أن قطعت مسافة ٢٠٠٠ م في دقيقتين و٥ ثوان، حاصدة جائزة قيمتها 75 ألف ريال من إجمال 150 ألفًا للشوط مفتوح الدرجات بعمر 4 سنوات فأكثر.

* البطولة النهائية لبطل الميادين

في الشوط التاسع، مفتوح الدرجات، على البطولة النهائية لبطل الميادين أفراس، حصلت الفرس “سنه” لمالكها محمد المرزوقي على المركز الأول في مسافة ١٨٠٠ متر، بزمن استغرق ١:٥٢.٩٩ دقيقة، وبقيادة الخيال لويس موراليس، مع توجيهات المدرب حازم المرزوقي.

واقتنص “الكاسر” لمالكه ومدربه مشعل المطيري، المركز الأول للشوط العاشر، الذي جرى على البطولة النهائية لبطل الميادين للخيل العربية مفتوح الدرجات حيث قطع الخيال أحمد الأزهري مسافة ١٨٠٠ متر في دقيقتين و٣ ثوانٍ و٧٦ جزءًا من الثانية.

واختُتِم الحفل بالشوط الـ 11 على البطولة النهائية لبطل الميادين، وفاز به الجواد “بدر العلياء” لأبناء الشريف هزاع العبدلي. وعلى متنه، قطع الخيّال مانيزي لوكا مسافة ٢٠٠٠ م في دقيقتين و٦ ثوانٍ و٥٢ جزءًا من الثانية.

وبلغ مجموع الجوائز في كلّ شوط من الثلاثة الأخيرة 300 ألف ريال، منها 180 ألفاً للمركز الأول.

وغدًا السبت يواصل نادي سباقات الخيل موسمه، وينظّم على الميدان ذاته الحفل الـ 93، الذي يتألف أيضًا من 11 شوطًا، من أهمها الشوط التاسع على كأس وزارة الإعلام والعاشر على كأس هيئة الإذاعة والتليفزيون، والشوط الختامي الحادي عشر على كأس إمارة منطقة المدينة المنورة.