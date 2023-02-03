الرياضة

الاتفاق يقتنص فوزًا ثمينًا من العدالة

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1444 هـ       3 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

اقتنص فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا من أمام نظيره العدالة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن للمحترفين.

سجل ثلاثية الاتفاق كل من” يوسف نياكاتي في الدقيقة 3، ورون كوايسون في الدقيقة 76، و فيتينهو في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، فيما أحرز هدفي العدالة كل من بورديس غودال في الدقيقة 43، وماركوس أنتونسون في الدقيقة 47.

بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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