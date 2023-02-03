الاتفاق يقتنص فوزًا ثمينًا من العدالة

جدة- محمود العوضي
اقتنص فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا من أمام نظيره العدالة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن للمحترفين.
🎥 الهدف الأول للاتفاق
⚽️ يوسف نياكاتي
#️⃣ #الاتفاق_العدالة pic.twitter.com/BFub3FfIPx
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
🎥 هدف التعادل للعدالة
⚽️ كريستوفر جونزاليس
#️⃣ #الاتفاق_العدالة pic.twitter.com/ef04ECJER2
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
🎥 الهدف الثاني للعدالة
⚽️ ماركوس انتونسون
#️⃣ #الاتفاق_العدالة pic.twitter.com/x6ZFN4vSKg
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
🎥 هدف التعادل للاتفاق
⚽️ كوايسون
#️⃣ #الاتفاق_العدالة pic.twitter.com/TMWopqhSjI
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
🎥 تيكي تاكا اتفاقية 👏
فيتينيو يسجل الهدف الثالث ⚽
#️⃣ #الاتفاق_العدالة pic.twitter.com/Xil19Lz9ZD
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
سجل ثلاثية الاتفاق كل من” يوسف نياكاتي في الدقيقة 3، ورون كوايسون في الدقيقة 76، و فيتينهو في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، فيما أحرز هدفي العدالة كل من بورديس غودال في الدقيقة 43، وماركوس أنتونسون في الدقيقة 47.
بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.