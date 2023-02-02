هذه أفضل وجبة فطور لإنقاص الوزن وتحسين المزاج!

“عجّة الخضار” أو بيض الأومليت كواحدة من أفضل وصفات وخيارات وجبات الفطور المثالية لما تحويه من فوائد صحية، حيث أن البيض ملئ

بالبروتين، والخضروات الغنية بالألياف والمغذيات؛ كالبصل والفلفل بألوانه، والسبانخ، وأي خضروات تضاف وفق الرغبة هي أفضل مزيج لإنقاص الوزن. وتضيف أن تناول البيض يُعد طريقة رائعة لتعزيز تغذيتك، ومنحك الكثير من الطاقة لبقية الصباح.