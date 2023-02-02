هذه أفضل وجبة فطور لإنقاص الوزن وتحسين المزاج!

ينصح خبراء التغذية بتناول “عجّة الخضار” أو بيض الأومليت كواحدة من أفضل وصفات وخيارات وجبات الفطور المثالية لما تحويه من فوائد صحية، حيث أن البيض ملئ بالبروتين، والخضروات الغنية بالألياف والمغذيات؛ كالبصل والفلفل بألوانه، والسبانخ، وأي خضروات تضاف وفق الرغبة هي أفضل مزيج لإنقاص الوزن. وتضيف أن تناول البيض يُعد طريقة رائعة لتعزيز تغذيتك، ومنحك الكثير من الطاقة لبقية الصباح.
كما يؤكد خبراء التغذية أن العجة سوف تبقيك ممتلئة لفترة أطول مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام طوال النهار. من جهتها، و تؤكد اختصاصية التغذية ، كالي ماكموردي على أهمية “عجّة الخضار” كأحد أسهل الطرق لإضافة الخضار إلى وجبتك الصباحية للحصول على كل ما تحتاجينه في وجبة الفطور.
كما أن هذه الوجبة تعتبر مصدر جيد للطاقة وتعمل على تقوية العظام بسبب كمية الكالسيوم التي توجد في هذا الطبق، كما أنها داعمة لصحة الدورة الدموية، وتخفف من التوتر لانها تحسن المزاج لاحتوائها على المغنيسيوم وتقوى الاعصاب وتعزز المناعة و تحسن القدرات العقلية احتواء صفار البيض على مادة الكولين، يساعد عقولنا على التطور بشكل أفضل، كما أنه عنصر مهم للغاية يحتاجه الأطفال.