ممارسة الرياضة للوقاية من “الخبيث”

البلاد ـ الرياض

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أمس حملة “خليجي واعي” وذلك بالتعاون مع الحملة الخليجية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، تزامناً مع بداية شهر فبراير للتوعية عن مرض السرطان والتعرف على أبرز وسائل الوقاية، بالإضافة لعوامل الخطورة المسببة للمرض.

وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات المنتظمة والكشف المبكر، والاطلاع حول طرق الوقاية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بإقامة المحاضرات التثقيفية والأركان التوعوية، إضافة لتخصيص محتوى توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجمعية، أن مشاركتها في حملة خليجي واعٍ جاءت دعماً لحملات التوعية الصحية، وذلك من منطلق واجب إنساني ومجتمعي تجاه أفراد المجتمع.

يشار إلى وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي تواصل حملاتها لرفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بعوامل المسببة للسرطان وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للوقاية منه، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عنه في سبيل رفع فرص التعافي منه بإذن الله.

كما تدعو الجهات الصحية المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة المبادرة بالكشف المبكر للحد من هذا المرض، خصوصاً أن الدراسات العلمية تشير إلى أن 40 % من السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط غذائي صحي وممارسة الرياضة و 40 % من السرطان يمكن التعافي منها إذا ما تم اكتشفها بمراحل مبكرة وتم علاجها.