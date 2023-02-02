المكسيكي” آنسر” يتصدر منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للقولف 2023

جدة- البلاد
انطلقت اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بمشاركة ما يقارب 120 لاعبًا من نُخبة لاعبي القولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، بالإضافة إلى الثلاثي السعودي عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف.
وتصدر المكسيكي أبراهام آنسر منافسات اليوم الأول من البطولة المقامة على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد أن حقق 7 ضربات تحت المعدل، متقدماً على الكولومبي سيباستيان مونوز، الذي حلّ ثانياً مسجلاً 6 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسم الأمريكي كاميرون يونغ والإسباني سيرجيو جارسيا والجنوب أفريقي لويس أوسثويزن، المركز الثالث بتسجيلهما 5 ضربات تحت المعدل. في حين شهدت المنافسات قبل انطلاقها انسحاب الأمريكي داستن جونسون بطل نسختي عام 2019 و2021 بسبب الإصابة.
وقال آنسر: “سعيد جدًا بنتيجة اليوم، تمكنت من السيطرة على جميع الضربات وقمت باستغلال الأجواء الصافية في الفترة الصباحية. وفي الفترة الثانية كانت الأمور أصعب بعض الشيء، ولكن عليك حينها أن تكون هادئًا والتركيز بشكل جيد ومحاولة تسجيل بعض الضربات تحت المعدل، وهو ما نجحت في تنفيذه اليوم وأتمنى الاستمرار على هذا المستوى حتى النهاية”.
وشهدت البطولة مشاركة ثلاثة من اللاعبين السعوديين هم، عثمان الملا والثنائي الذي يشارك في منافسات البطولة بعد انتقالهما لمرحلة الاحتراف، فيصل سلهب وسعود الشريف، إلى جانب مجموعة من مواهب العالم العربي من تونس ومصر والمغرب.
وبعد تسجيله لضربتين فوق المعدل مع ختام اليوم الافتتاحي للبطولة قال سلهب: “اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي، وسعيد جدًا بما قدمته في منافسات اليوم الأول حيث قمت بتسجيل مجموعة من الضربات تحت المعدل، وسأسعى لتكرار هذا الأمر مع تحسين الجوانب الأخرى فيما تبقى من البطولة”.
وقال الأمريكي باتريك ريد، الذي حلّ في المركز التاسع بتسجيله 3 ضربات تحت المعدل: “تطور بطولة السعودية الدولية منذ بدايتها حتى الآن رائع جدًا، والملعب في حالة أفضل في كل عام، والمواهب في تطور مستمر ويتحسنون في كل نسخة من البطولة، وهناك المزيد من الجماهير التي تشاهد المنافسات، وكل ذلك يعكس تطور رياضة القولف في المملكة وهو أمر مميز، حيث إن انتشار رياضة القولف حول العالم هو الهدف الأهم، وأشعر بأننا نقوم بعمل جيد بتواجدنا هنا”.