الشباب يتغلب على ضمك ويتصدر دوري روشن

التعاون يصعق الباطن.. وأبها يعبر الخليج

جدة- محمود العوضي

حقق فريق الشباب فوزاً ثميناً على نظيره ضمك 1/2 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن. أحرز سانتي مينا الهدف الأول للشباب في الدقيقة 9.

وأضاف جونيور الهدف الثاني بالدقيقة 10. فيما قلص اللاعب عبدالعزيز مكين النتيجة لفريق ضمك في الدقيقة 90+1؛ ليرفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الثامن.

⚪ أبها 2 : 0 الخليج 🟢

⚪ الشباب 2 : 1 ضمك ⚫

🔵 الباطن 0 : 1 التعاون🟡 🎥 أهداف مباريات اليوم ⚽#الدوري_يحييك pic.twitter.com/nkpZEYKpzc — دوري روشن السعودي (@SPL) February 2, 2023

كما فاز فريق أبها على الخليج 0/2. سجل سعد ناطق الهدف الأول لفريق أبها، في الدقيقة 71، قبل أن يضيف سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 81. فرفع أبها رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

كما اقتنص التعاون فوزاً مثيراً من الباطن، بهدف وحيد، سجله حسن كادش في الدقيقة 90+2، ليقود الذئاب لاقتناص 3 نقاط في اللحظات الأخيرة من ملعب الباطن.

ليرفع التعاون رصيده إلى 30 نقطة، ويحتل المركز الخامس، بينما بقي الباطن في المركز السادس عشر والأخير، برصيد 3 نقاط من 15 مباراة.