% 8.7 نمو الاقتصاد السعودي

البلاد- جدة

بمعدل قياسي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة 5.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة 8.7 % مقارنةً بالعام السابق.

وأظهر تقرير التقديرات السنوية والسريعة للهيئة العامة للإحصاء الصادر أمس، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع، حقق نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 15.4 %.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا في الربع الرابع بنسبة 6.2 % مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 % مقارنةً بالعام السابق 2021م.



وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة 1.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.

وتأتي هذه النتائج، فيما توقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي السعودي خلال العام الحالي 2023م، متطلعاً إلى تعافي النمو العالمي.

وبحسب تقرير الهيئة، يعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي سجلته الأنشطة غير النفطية والأنشطة النفطية، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.8 %.

وتحرص الهيئة العامة للإحصاء على نشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، لتوفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والباحثين والمتابعين.