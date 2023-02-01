وزير الطاقة يدشن أكبر مجمع مختبرات في العالم

البلاد – الدمام

دشن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، مجمع شركة المختبر الخليجي العالمي بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، كأحد توجهات وزارة الطاقة في توطين الصناعات والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي وبناء الخبرات الوطنية في القطاع بما يؤهل المملكة ومنطقة الخليج للريادة العالمية في مجالات الطاقة ومواردها وحلولها واستدامتها، وقد حظي المجمع بمتابعة من وزير الطاقة الذي وضع حجر أساسه قبل عامين.

ويقع المجمع بالقرب من مدينة الملك سلمان للطاقة، في قلب سوق الطاقة، وتبلغ مساحته 170 ألف متر مربع، ليكون أكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم، وهو استثمار لعدد من الجهات الريادية في أسواق المملكة والخليج بقيمة 720 مليون ريال سعودي.



كما قام سمو وزير الطاقة بتدشين حزمةً من المشاريع النوعيّة تحت مظلة المختبر الخليجي، وتشمل عدداً من المختبرات ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية، ومختبراً متخصصاً في السلامة والوقاية من الحريق بإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومختبرات المعدات والقوى الكهربائية التي تغطي قدراتها الكهربائية جميع المعدات المصنّعة حتى جهد 550 كيلو فولت، والقابلة للتطوير إلى 800 كيلو فولت لتشمل مشاريع البحث والتطوير ومستقبل الربط الكهربائي الإقليمي والقاري.