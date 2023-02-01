مقتل مسؤول إرهابي

البلاد – وكالات

كشفت وسائل إعلام يمنية أن مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم القاعدة الإرهابي، القيادي حسان الحضرمي، قتل بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية، في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأفادت نقلاً عن مصادر قبلية، أن الحضرمي قتل مع اثنين من مرافقيه، كانوا على متن السيارة التي استهدفت.

وبحسب المصادر، فإن حسان الحضرمي، وهو أحد أهم القيادات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، المسؤول عن صناعة العبوات الناسفة، قتل إثر الغارة الجوية التي استهدفت سيارته في منطقة الصمدة في وادي عبيدة بمحافظة مأرب.