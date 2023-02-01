روسيا والغرب.. صدام متجدد

البلاد – وكالات

لا يزال الصدام الروسي الغربي مستمراً، ففي حين تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية دعها الدائم لأوكرانيا، يقول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن خطط الغرب في أوكرانيا لم ولن تتحقق، معتبراً أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة والغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا.

وقال لافروف: “روسيا مستعدة للاستماع لأي مقترحات جادة تهدف إلى تسوية الوضع الحالي برمته في سياقه الشامل. لقد سمعنا مرة أخرى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي مفادها أنه يجب على روسيا أن تتوقف، ويجب أن تغادر، عندئذ سيكون كل شيء على ما يرام”. وأضاف أن القوى الغربية تغذي الصراع الدائر في أوكرانيا، مؤكداً أنه لا مبرر لقيام الغرب بتوريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، لأن ذلك لن يؤدي إلى السلام.

من جهة ثانية، شددت مصر وروسيا على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتجديد عمل اللجنة الرباعية الدولية من أجل بدء مفاوضات للتهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك بين شكري ولافروف، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك في مواجهة القضايا الدولية والإقليمية والعمل على حل الأزمات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما اتفقا على عدد من المشروعات القومية بين البلدين، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، فيما أكد لافروف أن حجم التبادل بين مصر وروسيا بلغ 6 مليارات دولار.