توتر سياسي بتونس

البلاد – وكالات

أعلنت الرئاسة التونسية، إقالة وزيري الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، في وقت تعاني البلاد من نقص بمنتجات أساسية وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد قرر إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة.

ومطلع يناير المنصرم، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.