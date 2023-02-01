إشادة بريطانية بالجهود الإنسانية الكبيرة للمملكة

البلاد – الرياض

أشادت المبعوث الخاص البريطاني لشؤون البحر الأحمر والقرن الأفريقي سارة مونتغمري بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لخدمة الفئات المحتاجة في الدول ذات الاحتياج والعمل على تحسين وضعها المعيشي.

جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها، مع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض، حيث جرى بحث سبل دعم العمل الإنساني في منطقة القرن الأفريقي في كافة المجالات، ومناقشة أساليب الاستجابة الإنسانية في كل من إثيوبيا وكينيا والصومال، فضلاً عن بحث الوضع الإنساني في جمهورية السودان و جنوب السودان.

وأكد البيز استمرار التزام المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لإنقاذ وتحسين حياة آلاف الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة، منوها بالدور الفاعل للمركز للتخفيف من معاناة المجتمعات الضعيفة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم، مستذكراً المشاريع والبرامج المشتركة بين المركز وبريطانيا بهذا الشأن.

واستمراراً لمساعدات المملكة، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 731 سلة غذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 731 أسرة بواقع 5117 فرداً.

وفي لبنان وزّع المركز 1.040 سلة غذائية على اللاجئين السوريين في منطقتي عكار والضنية شمال لبنان، استفاد منها 5.200 فرد من الأسر الأكثر.