100 اتفاقية لتعزيز استدامة الصناعة السعودية

البلاد – الخبر

أشاد الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما حققه برنامج ومنتدى “اكتفاء” في تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهماً رئيساً في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات النسخة السابعة لمنتدى برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.

ونوه سموه بما يشهده العالم من تطور بشكل يومي وأهمية مواكبة هذه التطورات لتأمين سلاسل الإمداد المحلية، مشيراً إلى أن الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي أصبح ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، لافتاً النظر إلى أن ما شهدته هذه النسخة من “اكتفاء” يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي.

شهدت فعاليات افتتاح المنتدى حزمة كبيرة من الاتفاقيات وقعتها “أرامكو السعودية، تشمل أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال «7.2 مليار دولار» للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالمياً.

ويستمر المنتدى والمعرض لأربعة أيام تحت شعار “تسريع وتيرة النجاح المستقبلي” لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 290 شركة، وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر. وأعلنت أرامكو السعودية خلال فعاليات “اكتفاء” إطلاق شركة أرامكو الرقمية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الفائزون بالجوائز

فاز عدد من الشركات بجوائز برنامج «اكتفاء» لهذا العام ، تمثلت في جائزة أعلى أداء إجمالي (الخدمات) لشركة شلمبرجير، وجائزة (الإنشاءات) لشركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، وجائزة (التصنيع) لشركة سيمنس للطاقة، والأفضل في التدريب والتطوير: شركة هاليبرتون، وفي تطوير المورّدين: شركة بيكر هيوز، وفي السعودة (الخدمات): شركة الحفر العربية، والسعودة (التصنيع): شركة كميرون الرشيد المحدودة. وجائزة الأفضل في الصادرات (الخدمات): شركة جى جي سي الخليج العالمية المحدودة، والصادرات (التصنيع): شركة الجبيل لخدمات الطاقة «جسكو»، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة: شركة سامسونج السعودية المحدودة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة ركن الهندسة للفحص والمعاينة المحدودة، وشركة سعودي جيوفيزيكل،وشركة المطاط الفني المحدودة.

برنـــــــامج اكــــــــــــتفاء