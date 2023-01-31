موسكو ترفض اتهامات جونسون لبوتين

البلاد – وكالات

بينما فجر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون مفاجأة مدوية، عبر الحديث عن تهديد روسي لشخصه بالقتل عبر استخدام الصواريخ، وصف الكرملين، أمس (الاثنين)، تصريحاته بـ”الكاذبة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن ما قاله جونسون غير صحيح، مشدداً على أن هذه قد تكون كذبة متعمدة منه، مشيراً إلى أن هذا الأمر يطرح سؤالاً عن أسباب قيامه بذلك، أو أن رئيس الوزراء البريطاني حينها لم يفهم في الواقع ما كان يتحدث عنه بوتين.

وكشف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في فيلم وثائقي عن تفاصيل محادثة طويلة جداً ومذهلة أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، كاشفاً أن الرئيس الروسي هدده بالقتل قبل بدء العملية العسكرية، موضحاً أنه حذّر بوتين من العقوبات الغربية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية.

وكشف جونسون في الوثائقي الذي ستبثه وسائل الإعلام البريطانية، أمس، أن الرئيس بوتين هدده بشكل من الأشكال قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال له: “بوريس.. لا أريد أن أتسبب بأذى لك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة”. وأضافت المعلومات أن بوتين رد لجونسون خلال المحادثة، قائلاً: “بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل القريب.

ما هي الفترة الزمنية التي يجري الحديث عنها بالضبط؟”، فرد جونسون: “حسنا، ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور. وأنتم تعرفون ذلك جيداً”، كما شدد المسؤول البريطاني السابق في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح كارثة كاملة، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف.