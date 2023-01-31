طواف السعودية 2023 يعزز تجربة أخضر الدراجات

العلا- البلاد
انطلقت النسخة الثالثة من طواف السعودية 2023 في العلا، وتقدم المرحلة الثانية من طواف السعودية تجربة لا تنسى للدراجين السعوديين في العلا؛ حيث تحدوا أصعب العناصر في العالم من رياح قوية وتضاريس مذهلة، والظروف الصعبة المليئة بالتحدي على راكبي الدراجات.
كانت المرحلة الثانية عبارة عن مرحلة العدو لمسافة 184 كم من الحديقة الشتوية إلى التكوينات الصخرية عند شلال صخور السجليات. المسار في المرحلة الثالثة من السباق سيمر أيضاً من منطقة الحِجر وهي منطقة خلابة من العصور القديمة وأول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، وجبل الفيل ومحمية شرعان الطبيعية وهي منطقة واد محمية وموطن طبيعي لمجموعة واسعة من الحيوانات البرية.
وأنهى المتسابقون السعوديون المرحلة الثانية بأداء طيب. وقد أبدى حسن الجمعة سعادته بتجربة السباق ضد أفضل اللاعبين في العالم وقال: “هذه المشاركة الأولى في طواف السعودية لفريق الاتحاد السعودي للدراجات وهي تجربة رائعة للفريق. إنها فرصة كبيرة لنا للتسابق والتنافس مع الأفضل في العالم وكذلك اكتساب المعرفة والخبرة التي ستساعدنا على تحسين أداء الفريق.
من المهم أن نتعلم من أفضل المتسابقين ونحن ننافسهم، وسيساعدنا ذلك بالتحسن والتطور كراكبي دراجات. باعتقادي أن العلا مكانٌ مثاليٌ لجميع الفرق السعودية للحضور والتدريب فيها كما أنها وجهة مثالية لراكبي الدراجات والفرق الدولية وتجربة فريدة للزوار من البلدان الأخرى.” يُذكر أن طواف السعودية سيستمر إلى الجمعة 3 فبراير.