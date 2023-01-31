“ساما” يستضيف مؤتمراً إقليمياً للنمو الاقتصادي

البلاد- الرياض

يستضيف البنك المركزي السعودي اليوم وغداً في الرياض، المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول “تعافٍ مستقر ومستدام”، حضور عدد من محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، كما سيشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية.

ويستعرض المؤتمر أهم الأبحاث الاقتصادية المعدة حديثاً، كما يناقش أهم السياسات الاقتصادية المنبثقة منها، التي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.