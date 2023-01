رصاصة في مظروف.. سامبدوريا يتلقّى تهديدًا غريبًا!

تلقّت إدارة سامبدوريا الإيطالي رسالة تهديد الثلاثاء من مجهول، بعد أن تسلم النادي مظروفًا يحتوي على رصاصة بحسب بيان رسمي.



وقال النادي المنتمي إلى مدينة جنوى شمالي إيطاليا: إنه تسلم رسالة كُتب عليها: “هذه المرة فارغة، المرة المقبلة ستكون حقيقية”.



ووجّه الراسل رسالته على وجه التحديد إلى رئيس سامبدوريا ماسيمو فيريرو، وإلى المدير التنفيذي السابق للنادي، إدواردو غاروني.



تعتقد وسائل إعلام أن الرسالة نظّمها مشجعون متعصبون لسامبدوريا، احتجاجًا على الأوضاع السيئة للنادي مع الرئيس الحالي فيريرو.



وباشرت وزارة الداخلية الإيطالية التحقيق في الحادث، في حين نظّم مشجعون وقفة احتجاجية أمام النادي الاثنين، وأشعلوا ألعابًا نارية.

يحتل سامبدوريا الترتيب قبل الأخير في لائحة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، وقد انهزم 15 مرّة من أصل 20 جولة في المسابقة.

Sampdoria receive vile letter with blank bullet as relegation-battling Serie A club told ‘next time it will be real’ https://t.co/LfqlJMIdwv pic.twitter.com/aljPssiGEU

— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) January 30, 2023