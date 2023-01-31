رئيس الفيفا يزور “البيت السعودي” في المنامة

المنامة- البلاد

قام السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اليوم الثلاثاء، بزيارة منطقة (البيت السعودي) في العاصمة البحرينية المنامة، الذي افتتح أمس الاثنين ويستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء تزامناً مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كان في استقبال رئيس الفيفا، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، حيث تجوَّل في البيت السعودي، واطلع على أهم أركان ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا في نسختها التاسعة عشرة، وهو الملف الذي يحمل شعار (معاً لمستقبل آسيا).

وتعرَّف إنفانتينو على الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات، وتاريخ المنتخب السعودي في كأس آسيا، وتوثيق المحطات التي حقق فيها الصقور الخضر اللقب ثلاث مرات (1984.1988.1996).