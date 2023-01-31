جيش الاحتلال يواصل القتل

البلاد – وكالات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود من القوات الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الشاب يدعى نسيم أبو فودة، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وقتل بالقرب من حاجز 160 بجوار المسجد الإبراهيمي. وكانت العديد من المدن والقرى الفلسطينية قد شهدت مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

فيما واصل المستوطنون تنفيذ سلسلة أعمال انتقامية، عبر مهاجمة قرى فلسطينية وإحراق مركبات ومهاجمة سيارات الفلسطينيين.

من جهته، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل أمس، وحض الجانبين على اتخاذ خطوات لتخفيف التصعيد الأخير والتوتر. وقال بلينكن: “تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات بدلاً من تأجيجها”.

وقد وصل بلينكن إلى تل أبيب قادماً من القاهرة، وسيجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في ظل تصاعد العنف.

وسيلتقي بلينكن في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر القيادة في مدينة رام الله. وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة خفض حدّة التوتر، قبل أن يتوجه إلى القدس ورام الله.