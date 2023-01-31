تصنيف الحرس منظمة إرهابية

البلاد – وكالات

يدرس الاتحاد الأوروبي الخيارات القانونية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بوصفه منظمة إرهابية. وأفاد التقرير، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، بأن هذه الخطوة تأتي رداً على تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، وعلى حملة السلطات الإيرانية العنيفة على الاحتجاجات المحلية.

وفي هذا الشأن، أعربت فرنسا وألمانيا عن دعمهما هذا الإجراء، وفق لما قاله 4 مسؤولين على دراية بالمناقشات. وستقوم الدائرة القانونية بالاتحاد الأوروبي بصياغة رأي الدول الأعضاء، البالغ عددها 27، بشأن شرعية الإجراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.