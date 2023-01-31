المعرض السعودي العماني.. صناعة واستثمار وثقافة

البلاد – الرياض

تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان تطوراً كبيراً، حيث يجمع البلدين رؤى طموحة (رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040).

وفي إطار تعزيز العلاقات تنطلق غداً الأربعاء فعاليات “معرض الصناعات السعودي العُماني”، الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالرياض على مدى أربعة أيام، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من البلدين، بحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاعين العام والخاص.

ويهدف المعرض إلى تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة، والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي المملكة 2030 وعُمان 2040، واطلاع الزوار على أعمال الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في قطاعات متعددة، إضافة للاستمتاع بالعروض الفلكلورية، والمسرحية والغنائية والشعرية من البلدين، في رحلة فريدة تجمع الاستثمار والثقافة في مكان واحد.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان بلغ 11.1 مليار ريال، ووصل حجم الصادرات السعودية لسلطنة عمان 4.4 مليارات ريال خلال العام 2021م. ويحرص الجانبان على زيادة انسيابية تدفق التجارة البينية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة اللوجستية، بما يحقق المنافع المشتركة.