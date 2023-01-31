الربيعة يحقِّق فضية بطولة سعودي كلاسيك الأولى في كمال الأجسام

الرياض- البلاد

حقَّق لاعب كمال الأجسام الكابتن المحترف عبدالله الربيعة، المركز الثاني والميدالية الفضية فئة كلاسيك فيزيك، وذلك في البطولة التي أقيمت في الرياض، تحت مسمى “البروليك” سعودي كلاسيك، وذلك بمشاركة عدد من أبطال العالم في كمال الأجسام من جميع الأوزان.

وقال الكابتن الربيعة بهذه المناسبة: التوفيق كان حليفي اليوم، وأتمنى أن أكون قد حقَّقت الهدف المطلوب، وهذه هي أول بطولة “البروليك” تقام في المملكة وسعيد بتحقيق هذه الميدالية.

وأضاف الربيعة أن البطولة حظيت بحضور عربي وعالمي كبير؛ إذْ تجاوز عدد المشاركين في فئة الفزيك ٩ مشاركين، وحصلت من بينهم على المركز الثاني والميدالية الفضية.