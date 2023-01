إريكسن يغيب 3 أشهر عن مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غياب لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن (30 عامًا) لمدة 3 أشهر في بيان رسمي الثلاثاء.

وقال البيان: “سيمثّل غياب إريكسن خيبة أمل للمدرب تين هاغ ومشجعي النادي، نتمنى للاعب حظًا سعيدًا في رحلة الشفاء”.



وتعرض إريسكن لإصابة قوية في الكاحل بالشوط الثاني أمام ريدينغ السبت الماضي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويعد صانع الألعاب الأشقر عنصرًا مميزًا في تشكيلة المدرب تين هاغ، حيث قدّم 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم في كل المسابقات.

ويمضي إريكسن موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بعد أن وفد إليه باية الموسم الجاري 2022-2023 في صفقة انتقال مجانية.

🤕 Christian Eriksen is out for around three months following this challenge last weekend

Major blow for Man Utd#ITVFootball pic.twitter.com/ArMiqj0Lur

— ITV Football (@itvfootball) January 31, 2023