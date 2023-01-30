وقاية مريضى الروماتيزم في الشتاء

البلاد ـ الدمام

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إن موسم الشتاء يؤثر على مصابي الروماتيزم، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة السائل الزلالي الذي يجعل المفاصل أكثر حساسية للألم.

وقال الحساب الرسمي لمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عبر موقع تويتر، إن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى زيادة سمك السائل الزلالي الذي يعمل كممتص للصدمات في المفصل، مما يجعل المفاصل أكثر صلابة وأكثر حساسية للألم.

ووجهت صحة الشرقية عدة نصائح لتقليل الأعراض والآلام، مشيرة إلى ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتدليك المفاصل التي تشعر فيها بالألم.

وأضافت أنه يجب ارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء مفاصلك، وتجنب التعرض للهواء مع المحافظة على نشاطك البدني داخل المنزل.