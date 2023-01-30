ميسي: تمنيت أن يسلمني مارادونا كأس العالم .. والمكسيك كانت الأصعب

البلاد- جدة

أكد ليونيل ميسي ، قائد منتخب الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن أصعب مباراة خاضها فى نهائي كأس العالم الماضي لم تكن مباراة فرنسا فى النهائي، ولكنها التي جمعت منتخب التانجو مع المكسيك فى دور المجموعات، التي جاءت بعد الخسارة الأولى أمام الأخضر السعودي.

وقال ميسي، فى تصريحات نشرها موقع “جول” العالمي” : “شعرت أن الكأس تُناديني قائلًة تعال وامسك بى، يمكنك الإمساك بي الآن، وقبل ركلة جزاء مونتيل الأخيرة فى النهائي، طلبت من الله الذى رافقني فى كل مسيرتي، أن يُنهيها مونتيل وأن تتوقف المعاناة”.



وأضاف ليو، “أعتقد أن أصعب مباراة لعبناها فى كأس العالم كانت أمام المكسيك، فى الحقيقة لم أعد مشاهدة نهائي كأس العالم بعد نهايته، أعتقد لو كان دييجو مارادونا موجوداً لكان هو من سيعطيني الكأس، أعتقد أنها كانت ستكون صورة رائعة”.

وعن احتفاله المثير أمام جماهير هولندا قال ميسي: “أرى أنها جاءت بشكل طبيعي، زملائي أخبروني بما قاله فان جال قبل المباراة، لم أحب وجود هذه الصورة ولكنها ظهرت، كان هُناك الكثير من الغضب”.

يذكر أن ميسي حقق كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته بمونديال قطر 2022، وهي البطولة التي استعصت عليه طوال مسيرته.