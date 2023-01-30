غينيا تثمن المشاريع السعودية الإنمائية

البلاد – الرياض

ثمّن وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، الدكتور موريساندا كوياتي، جهود المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في تقديم الدعم التنموي عبر تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في غينيا، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها بالأثر التنموي على حياة المستفيدين في غينيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد للوزير الغيني بمقر الصندوق في الرياض أمس، حيث ناقش الجانبان الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا الفرص الحيوية الممكنة التي تعزز التعاون الإنمائي بين الجانبين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه الإنمائي في جمهورية غينيا منذ عام 1977م، إذ قدّم الصندوق 16 قرضاً تنموياً للإسهام في تمويل وتنفيذ 15 مشروعاً، كما خصصت حكومة المملكة ثلاث منح في قطاع المياه مقدمة للبرنامج السعودي.