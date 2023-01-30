المحليات

غينيا تثمن المشاريع السعودية الإنمائية

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1444 هـ      30 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ثمّن وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، الدكتور موريساندا كوياتي، جهود المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في تقديم الدعم التنموي عبر تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في غينيا، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها بالأثر التنموي على حياة المستفيدين في غينيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد للوزير الغيني بمقر الصندوق في الرياض أمس، حيث ناقش الجانبان الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا الفرص الحيوية الممكنة التي تعزز التعاون الإنمائي بين الجانبين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه الإنمائي في جمهورية غينيا منذ عام 1977م، إذ قدّم الصندوق 16 قرضاً تنموياً للإسهام في تمويل وتنفيذ 15 مشروعاً، كما خصصت حكومة المملكة ثلاث منح في قطاع المياه مقدمة للبرنامج السعودي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.