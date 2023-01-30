رسم الفرحة في وجوه العرسان

جدة ـ ياسر خليل

رسمت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، الفرحة على وجوه 2116 عروسة في الشهور الماضية عبر 5 مبادرات خدمية وتأهيلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة، أن برامج ومبادرات الجمعية أعطت عناية خاصة بالفتاة بوصفها الأساس في استقرار الأسرة، حيث استهدفت 5 مبادرات لتأهيل وخدمة المقبلات على الزواج على مدار عام 2022م إحداها برنامج تأهيل المقبلات على الزواج التي تم تدريب 2010 فتيات عبر 41 دورة تدريبية و4 برامج خدمية أخرى “معرض العروسة،” هدية العروسة،” وتجهيز العروسة،” والعناية بالعروسة” والتي تم خلالها تقديم 1174 خدمة فيها ليرتفع الإجمالي 3184 خدمة تم تقديمها لـ 2116 عروسة، تَحْقِيقاً لأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 بإيجاد مجتمع حيوي، وبهدف تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات، ومواجهة الخلافات الزوجية، لتعزيز تماسك المجتمع واستقراره.

وقال المدير التنفيذي لجمعية زواج زياد بن عبدالعزيز فلمبان، إن الجمعية عملت عبر 4 برامج خدمية على رسم الفرحة في وجه كل عروسة، من خلال 1174 خدمة، مُشِيراً إلى أن مبادرة “معرض العروسة” المتمثلة في إعارة فساتين الزفاف والملكة، وملابس ليلة العمر وإكسسواراتها وباقات الورد وأدوات الضيافة وغيرها من احتياجات العروسة وذويها، خدمت 409 عروسة بمبلغ إجمالي وصل إلى 615 ألف ريال ساهمت في خفض الهدر المالي والجهد والوقت.

وأضاف: استفادة 144 فتاة من مبادرة “هدية العروسة” المتمثلة في تجهيزات الدبش، واختيار العروسة ما يناسبها من فساتين وأدوات تجميل وأحذية وشنط وعطورات وإكسسوارات وملبوسات شخصية.