الرياضة

راكان الراشد يبدأ موسمه من رالي السويد الثلجي

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1444 هـ      30 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
أعلن بطل الراليات السعودي راكان الراشد مشاركته في بطولة العالم للراليات WRC للموسم الجديد 2023، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في الرياض.

 

ويشارك الراشد في البطولة رفقة الملاح الأسترالي ديل ماسكوت، ضمن فئة Rally2 بسيارته Skoda fabia rs rally 2، حيث يُعد الراشد السائق العربي الوحيد الذي يشارك في البطولة الأقوى عالميًا في الراليات الثلجية.

ويدشن بطل الراليات السعودي مشواره في البطولة انطلاقًا من رالي السويد الثلجي، الذي يقام خلال الفترة من 9-12 فبراير المقبل، ويمثل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات.

 

ويأمل راكان الراشد إلى زيادة خبراته الفنية، من خلال الاحتكاك بأكبر السائقين في البطولة العالمية، وتطوير أدائه الفني وخبرته في التواجد بكُبرى المحافل العالمية.

 

وسبق للراشد أن شارك في الراليات الثلجية، وتحديداً في رالي لابلاند الثلجي، أحد جولات بطولة فنلندا للراليات وحقق خلالها أفضل نتائجه، متطلعاً إلى مواصلة أدائه المميز في المسارات الثلجية.

وأكد السائق السعودي راكان الراشد أن مشاركته هذا العام في البطولة العالمية تأتي مختلفة عن السنوات الماضية، مؤكداً أنه يأمل في خوض أكبر عدد ممكن من الجولات للاستفادة والاحتكاك مع أبطال العالم.

وقال الراشد : “بطولة الـWRC تحتاج إلى تركيز ولياقة عالية رغم صغر مسافاتها، إلا أن عدم الانتباه للحظة واحدة قد يكلفك الخروج من المنافسة، ولكن أتطلع لاكتساب المزيد من الخبرات لقادم المنافسات”.

وتتكون روزنامة البطولة من 13 جولة؛ حيث كانت قد انطلقت برالي مونت كارلو الذي أقيم خلال الفترة من 19-22 يناير الجاري، فيما ستقام الجولة الثالثة في المكسيك خلال الفترة من 16-19 مارس المقبل، لتعود البطولة إلى أوروبا مجددًا انطلاقًا من الجولة الرابعة المقرر إقامتها في كرواتيا من 20-23 أبريل المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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