راكان الراشد يبدأ موسمه من رالي السويد الثلجي

البلاد- الرياض
أعلن بطل الراليات السعودي راكان الراشد مشاركته في بطولة العالم للراليات WRC للموسم الجديد 2023، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في الرياض.
ويشارك الراشد في البطولة رفقة الملاح الأسترالي ديل ماسكوت، ضمن فئة Rally2 بسيارته Skoda fabia rs rally 2، حيث يُعد الراشد السائق العربي الوحيد الذي يشارك في البطولة الأقوى عالميًا في الراليات الثلجية.
ويدشن بطل الراليات السعودي مشواره في البطولة انطلاقًا من رالي السويد الثلجي، الذي يقام خلال الفترة من 9-12 فبراير المقبل، ويمثل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات.
ويأمل راكان الراشد إلى زيادة خبراته الفنية، من خلال الاحتكاك بأكبر السائقين في البطولة العالمية، وتطوير أدائه الفني وخبرته في التواجد بكُبرى المحافل العالمية.
وسبق للراشد أن شارك في الراليات الثلجية، وتحديداً في رالي لابلاند الثلجي، أحد جولات بطولة فنلندا للراليات وحقق خلالها أفضل نتائجه، متطلعاً إلى مواصلة أدائه المميز في المسارات الثلجية.