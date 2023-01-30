تطبيق إلزامي لمبادرة بالميزان

البلاد ـ مكة المكرمة

أكدت أمانة العاصمة المقدسة انطلاق مرحلة التطبيق الإلزامي لمبادرة “بالميزان”، والتي أطلقتها منذ ثلاثة شهور كمرحلة تجريبية وتوعوية، ودخلت الآن حيز التنفيذ الفعلي.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بَدَلاً من مصطلح “النفر” الذي يُستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك، وزيادة الثقة بين البائع والمشتري وإضفاء الشفافية والمصداقية لكل الأطراف.

وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة ووضع لوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تكون مختلطة بعظم أو أحشاء وخلافه.

وقد استمرت المبادرة خلال الثلاثة أشهر الماضية كمرحلة توعوية لأصحاب المطابخ والمطاعم، وبدأت حالِيّاً مرحلة التنفيذ الإلزامي بضرورة توفير ميزان رقمي يثبت عدم نقص المادة الغذائية عن الحدّ المسموح به، ووضع لوحة تبين نوعية اللحوم ومصدرها، ولوحة أخرى توضح الأسعار مفصلة بالنوع والصنف.