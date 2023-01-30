بدأت بأربعة عشر فناناً وانتهت بنادٍ فني.. المغامسي: لدينا أسماء ترسم خارطة الإبداع

جدة ـ عبدالهادي المالكي

استطاع الفنان التشكيلي والتربوي نواف بن عبدالعزيز المغامسي رئيس نادي قبيس للفنون التشكيلية بمكة المكرمة وبجهود مجموعة من الفنانين التشكيليين بالعاصمة المقدسة من تكوين ناد تشكيلي يضم 81 فَنّاناً وفنانة تشكيليين.



وقال المغامسي: بدايتي الفنية كانت عام 2010م لحظة دخولي قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

انتمي إلى المدرسة التعبيرية التجريدية من عام 2013م بعد المرور بعدة مدارس فنية مختلفة من المدرسة الواقعية والمدرسة التأثيرية.

بعد تعلمي من كبار الفنانين في المملكة ومشاركاتي الفنية محلياً وَدَوَلِيّاً تَمَّ التأثر بكثير من الفنانين من السعودية لا أخص فناناً بحدة، لكن تعلمت من الجميع من أساليبهم الفنية ومدارسهم الفنية والاطلاع على أعمال فنية عالمية، لكن متأثراً بكل فنان سعودي ترك بصمة وتاريخ لهذا البلد، وأكن لهم جميعاً الاحترام والتقدير.



الحراك الفني السعودي الآن صار عالمياً، وبعد صدور قرار اقتناء أعمال الفنان السعودي في الفنادق هذا ما يجعل الحراك قوياً وعالمياً.



الفن تاريخياً رسالة بين الشعوب وتوثيق التاريخ والفن رسالة بلا كلمات عمل يتحدث وتوصيل الرسالة إلى أي متلق بلا استثناء مهما اختلفت اللغات عندما يترك الفنان في عمله بصمة وطن بشتى أنواع الفنون مثل التصوير والرسم والموسيقى.



وعن كيفية إنشاء نادي قبيس للفنون التشكيلية قال: في 2020م تكونت مجموعة من 14 فناناً وفنانة على نحو غير رسمي تحت مظلة شركة بمسمى “مجموعة رواد الرؤيا للفن التشكيلي”، ومن منتصف ذلك العام تم إصدار سجل تجاري رسمي بمسمى مؤسسة قبيس للفنون التشكيلية حتى أصبحت تتكون من 81 فناناً وفنانة، وبعد صدور برنامج هاوي تم إدراج الفنانين في منصة هاوي رَسْمِيّاً بمسمى “نادي قبيس للفنون التشكيلية” في بداية عام 2023م.



أعضاء مجلس الإدارة بهذا الكيان كل من نواف المغامسي، هبة بديوي، عبدالهادي عبدالعزيز، علوية العيدروس، فؤاد جعفر، صائمة ملا، ومعن السليماني.