الأونروا تشكر دعم المملكة

البلاد – الرياض

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض امس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين المركز والوكالة، ومناقشة مشاركة وكالة الأونروا في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل.

وقدم لازريني الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على دعمها الدائم للأونروا، منوهاً بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعاً إلى المزيد من التعاون بين الجانبين بما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.



من جهة ثانية يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث قام بتوزيع 3.025 سلة غذائية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين في العاصمة بيروت، وصيدا، وإقليم الخروب في الجمهورية اللبنانية، استفاد منها 15.125 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في لبنان.

كما واصل المركز توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية النيجر، حيث جرى توزيع 100 سلة غذائية في قرية بانجولا بمحافظة كارما التابعة لإقليم تيلابيري، استفاد منها 768 فرداً بواقع 100 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجًا في النيجر.