17 مصنعاً للأسمنت تطبق أعلى معايير الجودة العالمية

البلاد- ياسر خليل

جهود المملكة كبيرة، وتعد مفخرة في صناعة الأسمنت والمحافظة على البيئة المستدامة، والتي تعمل على حماية الآخرين بكافة الطرق والوسائل الحديثة والتقنيات العالية بمجال الصناعات الوطنية الكبيرة التي تشهده السعودية بهذا القطاع تمشياً مع رؤية المملكة 2030. فيما أكد خبراء واستشاريون وفنيون لـ”البلاد” دور هذه المصانع في تحقيق نجاحات كبيرة للمملكة بمجال الصناعة المستدامة.

في البداية تحدث الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين استشاري البحث والتطوير لمنتجات وتطبيقات البوزلان الطبيعي استشاري اللجان العالمية للبوزلان الطبيعي والمواد البوزلانية في الخرسانة الخضراء ومواد البناء الأخضر عضو مجلس إدارة في جمعية المشاريع البيئية التعاونية بجدة بتصريح لــ”البلاد” أكد بأن صناعة الأسمنت في العالم تتسبب في زيادة الانبعاث الحراري بنسبة 6-8 % وزيادة انبعاث الكربون وانبعاثات غازات وجزيئات ضارة بالهواء، وتستهلك كميات كبيرة من الحجر الجيري والجبس والتربة الطينية الزراعية، وتستهلك كميات كبيرة من الوقود الأحفوري في صناعة الأسمنت، علماً بأن إنتاج طن من الأسمنت يتسبب في انبعاث 1-1.2 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون لذلك صناعة الأسمنت ينتج عنها سنوياً، لذلك بعض دول الغرب يستوردون الأسمنت من دول العالم الثالث لتقليل التلوث والانبعاثات في بلادهم.



وبين الدكتور محمد بأنه يوجد لدينا حوالي 17 مصنع أسمنت في مناطق مختلفة بالمملكة تنتج 60-70 مليون طن أسمنت سَنَوِيّاً، حسب الدراسات، فإن مصانع الأسمنت ينتج عنها تقريباً 80-100 مليون طن من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والحمد لله توجد مصانع أسمنت في السعودية نفتخر بها – من حيث الجودة والديمومة وتطبيق إجراءات مشددة لخفض الانبعاثات وحماية البيئة والصحة العامة – وزيادة كفاءة الطاقة والمياه – ومعظم المصانع حالياً لها جهود مشكورة من حيث المساهمة في مبادرة المملكة الخضراء، وبدأ بعض المصانع من سنوات لزراعة عشرات ومئات الآلاف من الأشجار والنباتات الزراعية بالمصنع وحول المصنع، وفي المناطق القريبة من المصنع بالتعاون مع الموظفين والطلبة والمجتمع المحلي، كما أن بعض المصانع بالسعودية لديهم آيزو الجودة 9001, وآيزو البيئة 14001, وأيزو الصحة والسلامة 18001, وأيزو كفاءة الطاقة بالمصنع, ومعظم المصانع تضع فلاتراً لتخفيف وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وبعضهم لديهم خدمة اجتماعية بالتعاون مع المدارس الجامعات والمجتمع المحلي.



وفي سياق متصل قال المهندس محمد دخيل الله المطرفي الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المتحدة, بأن أول شركة أسمنت في المملكة العربية السعودية هي شركة أسمنت العربية في جدة.



وبالنسبة لصناعة الأسمنت والاستدامة البيئية يمكنني القول إن جميع شركات الأسمنت السعودية تتمتع بقدر كبير جِدّاً من حماية البيئة بسبب تطبيقها لشروط قاسية جِدّاً في أثناء تصميم المصانع، وكلما كانت تلك المصانع حديثة كلما كان التزامها أشد وأقوى، وعلى سبيل المثال لا الحصر أسمنت المتحدة الصناعية صممت برج التسخين ليكون ذو ست مراحل وهو الأمر الذي يساهم بخفض استخدام الوقود الأحفوري 30 % تقريباً، بالإضافة إلى تركيب فلاتر خاصة تفوق المعدلات المطلوبة في أوروبا، ومن الطريف أن أذكر لكم أن مصنع الشركة في قرية طفيل بالليث ظل يعمل ما يقارب السنة، ولم يكن أحد من القرى المجاورة يشعر بوجوده لأنه خال تماماً من أي غبار يمكن مشاهدته بالعين المجردة، ولا يزال يحافظ على مستواه الراقي مصانع الأسمنت الحالية تكفي وتزيد عن حاجة السوق حيث حاليا الاستهلاك في حدود خمسين مليون طن، بينما طاقة الشركات السعودية السبعة عشر تتجاوز سبعين مليون طن ورصيد مادة الكلنكر “الأسمنت قبل الطحن” حالياً تكفي السوق تسعة أشهر هذا لو توقفت المصانع جميعهم لا سمح الله.



وكشف المهندس المطرفي نوع الصخور المستخدمة في صناعة الأسمنت متنوعة فالمادة الرئيسية هي الحجر الجيري أو الرخام المحتوي على نسب عالية من كربونات الكالسيوم وهناك مواد أخرى تضاف مثل الحديد الخام والسيليكا وغيرها. وأضاف شركات الأسمنت السعودية تستخدم أعلى معايير الجودة، وتطبق نفس المواصفات العالمية سواء الأمريكية أو الأوروبية وأيضا المواصفات السعودية والأسمنت السعودي يماثل أو يفوق أغلب أنواع الأسمنت المتوفرة عالمياً، بل إن بعض الأسمنت المستورد سابِقاً لا يحقق المواصفات المطلوبة وَحالِيّاً لِا يوجد أسمنت مستورد، بل إن السعودية تصدر كميات جيدة من الأسمنت للخارج؛ بسبب الفائض وجودة الأسمنت المنتج والجدير بالذكر أن السعودية ولله الحمد من الدول العشر الأولى المنتجة للأسمنت بالنسبة للجامعات السعودية تدرس تخصصات هندسية عامة كلها مستخدمة في صناعة الأسمنت ونحتاج في مصانعنا للتخصصات جميعها حيث أصبحت مصانع الأسمنت تدار آلِيّاً وَبتقنيات عالية جدا، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في الكثير من مراحل الإنتاج والمختبرات والتعبئة وغيرها.