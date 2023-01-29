عملية دقيقة تنهي معاناة ستيني في الطائف

البلاد- متابعات

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، من انهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 59 عامًا، كان دائم الشكوى من ضعف في الجانب الأيمن من الجسم، مع تدهور في درجة الوعي.

وفي التفاصيل، قالت صحة الطائف في بيان إنه “بعد إجراء الأشعة المقطعية للمخ تبين وجود تجمع دموي ما بعد الحاد كبير تحت الأم الجافية على الفص الأمامي والجانبي والصدغي الأيسر بالمخ، مع بداية تحرك لهم إلى الجانب الأيمن “بداية فتق مميت للمخ”، كما أظهرت التحاليل نقصًا شديدًا في الصفائح الدموية”.

وأضافت: “على الفور قرر الفريق الطبي إدخال المريض العناية المركزة وتجهيزه لإجراء جراحة عاجلة، وإعطاءه صفائح دموية قبل وأثناء الجراحة”.

وتابعت: “استغرقت العملية الجراحية ساعة ونصف الساعة، تم خلالها فتح ثقبين جراحيين بالجمجمة؛ واحد في العظمة الأمامية اليسرى، والآخر في العظمة الجانبية اليسرى، وفتح للأم الجافية وتفريغ كامل للنزيف، خرج المريض للعناية المركزة لاستكمال العلاج، وقد تحسن الضعف تمامًا، مع رجوع المريض لأعلى درجات الوعي دون مضاعفات”.

وغادر المريض المجمع وهو بصحة جيدة، مع القيام بالمتابعات الدورية في عيادة المخ والأعصاب.