سبل توضح المواد المحظور شحنها

البلاد ـ جدة

حددت مؤسسة البريد السعودي “سُبل”، المواد المحظور شحنها ونقلها عبر خدمات الشحن التابعة لها داخل المملكة.

وتضمّنت المواد المحظورة في الشحن أسطوانات الغاز المضغوط، والمواد السامة والمعدية، والسوائل القابلة للاشتعال، والمواد السائلة الحارقة، والمواد المشعة.

وشملت قائمة المحظورات المواد والعبوات المتفجرة “المتفجرات” والمواد المؤكسدة، ومختلف أنواع البضائع التي تشكل خطراً.

يشار إلى أن مؤسسة البريد السعودي تعمل على تحقيق طموح الشركاء من خلال تسخير قوة التقنية في حل التحديات وتقديم أساليب عمل أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز نمو الخدمات اللوجستية والصناعات المجاورة مع الاستفادة من قدراتها المتمركزة على إدارة وتنفيذ التحول الرقمي بالارتكاز على الممكنات المتوفرة في القطاع والبيئة المحيطة، إلى جانب استشارات تطوير الأعمال عبر توظيف التقنية والمعرفة والمنهجيات اللازمة التي تساعد على تحويل الأفكار إلى ممكنات ومنتجات واقعية واعدة وذات قيمة مضافة.

وتسعى الشركة إلى تبنّي النهج المرن في تطوير وإطلاق وإدارة المنتجات والخدمات، عن طريق تطويرها داخلياً أو عن طريق التعاون وبناء الشراكات مع القطاعات الناشئة، وفق قواعد راسخة، وإطلاقها لتصل إلى فئاتها المستهدفة.