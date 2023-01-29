رفع جاهزية المواقع السياحية والثقافية.. عام القهوة السعودية .. تعزيز قيم الضيافة

البلاد ـ الرياض

تعتبر القهوة السعودية جزءاً أصيلاً من الموروث والتقاليد المجتمعية، في المملكة العربية السعودية، وتعمل وزارة الثقافة بمنهجية، وتفرد في الإنجازات بتعزيز حضور القهوة السعودية، محلياً وعالمياً، وأمس كرّمت وزارة الثقافة نظيرتها وزارة السياحة تقديراً لجهودها ومساهمتها في إنجاح مبادرة عام القهوة السعودية 2022، التي كان لها الدور في إبراز الجوانب الثقافية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية، وذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة عام القهوة السعودية 2022، الذي أُقيم أمس بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وحضور عددٍ من المسؤولين وجمع من المثقفين والمهتمين.

وسّلم معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، درع التكريم للوكيل المساعد للعلاقات الحكومية بوزارة السياحة ندا سعد التميمي، لمساهمة الوزارة بفاعلية في إنجاح مبادرة عام القهوة السعودية 2022.

وجرى خلال الحفل استعراض المنجزات من الأنشطة والفعاليات والتعاون المشترك بين وزارة الثقافة والجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.



وأعربت ندى التميمي عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الثقافة من أجل تعزيز وترسيخ قيم الضيافة والكرم التي تميز الشعب السعودي، وذلك عبر العديد من المبادرات والفعاليات.

وأوضحت أن هذا التكريم يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة في العديد من المجالات التي تخدم مستهدفات قطاع السياحة من خلال تفعيل المحتوى الثقافي السياحي، والعمل على تمكين وتوظيف المهارات الثقافية في القطاع السياحي، ورفع جاهزية المواقع الثقافية السياحية، بالإضافة إلى موائمة الاستراتيجيات بين الوزارتين.

يُذكر أن مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام المنصرم بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، لتركز من خلالها على صناعة أفكار مبتكرة تضمن تعزيز حضور القهوة السعودية، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية، وذلك لتسليط الضوء على القهوة السعودية بوصفها من أهم عناصر الثقافة الوطنية التي ارتبطت بالمجتمع عبر التاريخ، مما جعلها رَمْزاً أَصِيلاً لِلكَرَمِ وَالضِيافَةِ فِي المَمْلَكَةِ.

مستهدفات قطاع السياحة