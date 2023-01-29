جدة تستضيف البطولة السعودية الدولية للجولف.. الخميس المقبل

البلاد- جدة

تنطلق الخميس المقبل في مدينة جدة منافسات النسخة الخامسة لبطولة السعودية الدولية للجولف، لمدة 4 أيام، وذلك على ملعب ونادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعتبر البطولة من أهم بطولات الجولف العالمية، وتجتذب هذه النسخة نخبة من أبرز وأشهر اللاعبين في عالم الجولف من أنحاء العالم.

وتأتي هذه النسخة من البطولة السعودية الدولية تحت مظلة الجولة الآسيوية، ويبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي، بمشاركة مجموعة من أكبر نجوم الجولف في العالم؛ ومنهم حامل لقب نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية الأمريكي هارولد فارنر، والأسترالي المصنف الثالث دوليًا والحائز لجائزة أفضل لاعب لعام 2022 من PGA كاميرون سميث، وحامل لقب بطولة السعودية الدولية في نسختين سابقتين الأمريكي داستن جونسون، إضافة إلى العديد من لاعبي الجولة الآسيوية والمواهب في عالم الجولف.