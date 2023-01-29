توقعات بانخفاض وفيات حوادث المرور بالمملكة خلال الفترة المقبلة

البلاد- متابعات

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية “السعودية للسلامة المرورية” عبد المجيد المعجل، إن المملكة أعلى دول مجموعة العشرين بعدد وفيات حوادث المرور.

وأضاف في تصريحات له أن معدل الحوادث في المملكة يبلغ 18 حالة وفاة لكل مائة ألف، أنه حال استمرار الجهود المبذولة بشأن السلامة المرورية فمن المتوقع انخفاض ذلك المعدل خلال الست سنوات المقبلة.

وتبذل الإدارة العامة للمرور وجميع الجهات ذات الصلة في المملكة جهودًا موسعة، لضمان السلامة المرورية بتهيئة الطرق وتطبيق الأنظمة وسرعة التفاعل مع البلاغات المتعلقة بالمخالفات، فضلا عن تكثيف جهود التوعية.

ووفقا للداخلية السعودية فإن أكثر من خُمس الحالات التي أسعفها الهلال الأحمر تقع تحت بند حوادث المرور، وأن 6 إصابات لكل 8 حوادث في المملكة بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث.

فيما يصل معدل فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في السعودية 4.7% بينما لم يتجاوز نسبة 1.7% في كل من استراليا وإنجلترا وأمريكا.