تطوير منظومة السفر الرمضانية

البلاد ـ المدينة المنورة

أقامت الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال ورشة عمل أقامتها لتعزيز المشاركة المجتمعية بين جهاز الوكالة والقطاعات الحكومية الأخرى ممثلة في أمانة المدينة المنورة والشؤون الصحية ووزارة التجارة ومكتب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة ومؤسسات المجتمع في القطاع الخاص والمنشآت غير الربحية وعدداً من أفراد المجتمع المدني من متعهدات سفر الإفطار ومقدمات الخدمة من الفئات التطوعية المختلفة.

وتناولت الورشة التي تأتي استعداداً لتطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية لعام ١٤٤٤هـ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، عَدَداً من المحاور حول دليل الأنظمة والتشريعات في منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية ودليل الإجراءات التنفيذية والإحصاءات والمؤشرات الرقمية والجودة وإدارة الأزمات ومقترحات لتطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية إلى جانب عرض مرئي عن مؤشرات أداء السفر الرمضانية للعام الماضي ١٤٤٣هـ حيث بلغ عدد الوجبات المقدمة للصائمات فيها قرابة مليون و285 ألف وجبة إفطار شملت الطاقة الاستيعابية الكاملة للأقسام النسائية بمشاركة 524 مقدمة خدمة إفطار صائمة بالتعاقد مع شركات الإعاشة و821 متطوعة، وذلك بإشراف ومتابعة 22 موظفة.