الهلال يطير للمغرب للمشاركة في مونديال الأندية

جدة – هلال سلمان

تغادر بعثة فريق الهلال إلى المغرب مساء اليوم الاثنين للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 7 أندية هي” ريال مدريد الإسباني وفلامنغو البرازيلي والأهلي المصري والوداد المغربي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل سوندرز الأمريكي، بالإضافة للهلال”.

وتفتتح البطولة الأربعاء المقبل بمباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول، فيما يلعب الهلال يوم السبت أمام الوداد المغربي في الدور الثاني، ويلعب في اليوم ذاته سياتل سوندرز الأمريكي مع الفائز من المباراة الأولى بين الأهلي وأوكلاند سيتي.

وضمت بعثة الهلال القائد سلمان الفرج والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو ومحمد كنو بعد شفائهم من الإصابات التي تعرضوا لها ودخولهم في التدريبات الأحيرة بشكل اعتيادي.

ويسعى الهلال في مشاركته الثالثة بمونديال الأندية لتقديم مستويات مميزة وتحقيق المركز الثالث على أقل تقدير، بعد أن حقق المركز الرابع في مشاركته الأخيرة في نسخة العام الماضي التي أقيمت في الإمارات.