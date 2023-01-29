اللجنة العليا تعقد المؤتمر الصحفي لــ “طواف السعـودية 2023”

العلا- البلاد

عقدت اللجنة المنظمة لطواف السعودية 2023، اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023م، مؤتمراً صحفياً في محافظة العلا، التي ستحتضن منافسات السباق الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 03 فبراير 2023م، بمشاركة 112 متسابقاً، يمثلون 16 فريقاً من مختلف أنحاء العـالم.

وضم المؤتمر الصحفي عددًا من المتحدثين والدرّاجين الأبطال، بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا السيد فيليب جونز، ومتحدث منظمة ASO السيد جيون مارينو، ودراج المنتخب السعودي حسن الجمعة، والدراج الهولندي ديلان جرونويجن، والدراج الألماني جون ديجينكولب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، عبدالعزيز الشهراني: إن استضافة السعودية لمثل هذه المناسبات الرياضية، يزيد من ثقافة ممارسة الرياضة، لا سيما أن القاعدة الجماهيرية لرياضة الدراجات كبيرة وفي تزايد، مؤكداً أن المنتخب السعودي للدراجات الهوائية لديه أهداف كبيرة، من خلال مشاركته في طواف السعودية 2023، من بينها احتكاك المتسابقين السعوديين باللاعبين النخب.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا “فيليب جونز”، أنه في غاية سعادته لاستضافة العلا منافسات سباق طواف السعودية للمرة الثانية، لا سيما أنها تشهد تطورًا هائلًا عامًا بعد عام، معبرًا عن فخره بالشراكة الواقعة بين محافظة العلا، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودية للدراجات لتنظيم السباق.

وفيما يخص فريق (جايكو العلا) الأسترالي، الذي ترعاه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قال فيليب جونز: “لديّ حظوظ كبيرة في السباق، وأنا من مشجعيه لا سيما أننا رعاة هذا الفريق، وهو يحمل اسم المدينة التي نتطلع أن تكون أكثر مدن العالم حضارة”.

بدوره، بيَّن المتحدث الرسمي لمنظمة ASO جيون مارينون، أن المسارات الجديدة الخمسة للسباق التي يبلغ إجمالي مسافتها 830 كيلومترًا، حملت خلال النسخة الحالية مناطق ومواقع جديدة، وهي فرصة رائعة سيخوضها المتسابقون الـ112، وأضاف: “إن دول العالم تتابع بحماس مجريات السباق هذا العام، إذ يوجد العديد من البرامج المختلفة، خُصصت في مختلف دول العالم لتغطية الحدث.

فيما قال الدراج الهولندي ديلان جرونويجن: “إنني متحمس لهذا السباق، وأتيت إلى العلا لكي أفوز، كما أشعر بالفخر الكبير لوجودي في طواف السعودية 2023”.