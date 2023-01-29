متابعات

القيادة تهنئ بيتر فيالا بفوزه في انتخابات رئاسة التشيك

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1444 هـ      29 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.