القيادة تهنئ بيتر فيالا بفوزه في انتخابات رئاسة التشيك

الرياض : البلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والرقي.