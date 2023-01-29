“الفيصل” يفتتح حي حراء الثقافي على مساحة 67 ألف متر مربع

البلاد- متابعات

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، حي حراء الثقافي.

ويشتمل المشروع الذي يقع في سفح جبل حراء؛ غار حراء الذي أنزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتحف القرآن الكريم، ومعرض الوحي، وأنشطة متعددة، ومركز الزوار، وطريق الصعود إلى الغار.

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

يفتتح مشروع حي حراء الثقافي بالعاصمة المقدسة

.. تُشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتنفذه شركة سمايا. pic.twitter.com/GIyv303yCR — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 29, 2023

ويعتبر المشروع وجهة روحية وثقافية فريدة تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وضيوف الرحمن وسكان المنطقة.

ويمتد الحي على مساحة 67 ألف متر مربع، ويحكي من خلال مشتملاته قصة الجبل والغار وأهميتهما التاريخية، ويسهم في إثراء التجربة المعرفية والثقافية للزوار عبر مكوناته المتميزة والمتنوعة.