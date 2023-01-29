الثقافية

“الفيصل” يفتتح حي حراء الثقافي على مساحة 67 ألف متر مربع

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1444 هـ      29 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، حي حراء الثقافي.

ويشتمل المشروع الذي يقع في سفح جبل حراء؛ غار حراء الذي أنزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتحف القرآن الكريم، ومعرض الوحي، وأنشطة متعددة، ومركز الزوار، وطريق الصعود إلى الغار.

ويعتبر المشروع وجهة روحية وثقافية فريدة تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وضيوف الرحمن وسكان المنطقة.

ويمتد الحي على مساحة 67 ألف متر مربع، ويحكي من خلال مشتملاته قصة الجبل والغار وأهميتهما التاريخية، ويسهم في إثراء التجربة المعرفية والثقافية للزوار عبر مكوناته المتميزة والمتنوعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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