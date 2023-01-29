الجيولوجيا: هزة أبو عريش لا تشكل خطورة

البلاد ـ جدة

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجّلت هزة أرضية، صباح أمس السبت، عند الساعة 05:27:54 وتبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش، بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر، وعمق 6.59 كم.

وأرجع سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرّض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الإفريقية عن الصفيحة العربية، ما تتسبّب في حدوث إعادة تنشيط الصُّدُوع الموجودة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعمودية عليه مسببةً نشاطاً زلزالياً.

وبيّن أن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة من حيث القدر الزلزالي، ولا تشكل أي خطورة -ولله الحمد-.