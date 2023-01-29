اتحاد الكرة المصري يقرر وقف التعامل مع مرتضى منصور

القاهرة – البلاد

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، قراراً يقضي بوقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مع إحالة جميع “تجاوزاته” ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط.

وأكد الاتحاد الذي يرأسه جمال علام، في بيان، احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، في حال استمرار تلك التجاوزات، مشيراً إلى مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ما وصفه بـ”التجاوزات” الصادرة من قناة نادي الزمالك.

وقرر الاتحاد عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية.

وأكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

وأعلن المجلس أنه جرى عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، ويجري التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

كما قرر الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

وأيضًا، الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيدعو عقد مؤتمر صحافي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.