إصابة شخصين بسبب انهيار جليدي شرقي اليابان

البلاد – وكالات

أصيب شخصان إثر وقوع انهيار جليدي بولاية ناجانو شرقي اليابان؛ ليضرب مجموعات من الأجانب الذين كانوا يتزلجون على المنحدرات في المنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” اليوم الأحد، أن من بين المصابين، شخص كُسر ذراعه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فقد آخر الوعي ولا يزال بالموقع.

وأوضحت أن الشرطة تلقت اتصالًا اليوم أفاد بأن انهيارًا جليديًا ضرب منطقة خارج مسار التزلج بأحد المنتجعات، حيث وقعت الحادثة على ارتفاع نحو 2100 متر فوق سطح البحر، مضيفة أن الشرطة تخطط لإجراء عملية بحث هناك بداية من صباح غد الاثنين في حال سمح الطقس بذلك.

من جهتهم.. لفت الأشخاص الذين تعاملوا مع الموقف في بدايته إلى أن معظم المتزلجين المتضررين صعدوا الجبل بمفردهم.