5 جياد محليّة تحجز مقاعدها في أمسية “كأس السعودية”

● 11 شوطًا نظّمها نادي سباقات الخيل ضمن حفله الـ89

● الحصان “الأموي” أول الفائزين بكأس عميد المدرّبين الراحل مشرف بن مطلق

● “دنانير الخالدية” تحصد أولى جوائز أشواط يوم الخليج

الرياض – محمد الجليحي

اختتمت اليوم، أمسية يوم الخليج بنسخها الثانية، في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية؛ التي ينظمها نادي سباقات الخيل، ضمن حفله الـ89، الذي يجمع فيه بين الجياد العربية الأصيلة والسرعة الثوروبرد.

وتنافست الجياد على 5 أشواط، يحصل الفائز في كل منها على بطاقة تأهل لسباقات “كأس السعودية” العالمي لعام 2023 وجائزة قدرها 165 ألف ريال، إضافة إلى 4 أشواط لسباقات الملاك من دول الخليج، جائزة كل شوط منها 750 ألف ريال، وشوط عميد المدربين “كأس مشرف بن مطلق بن شنان”، وجائزته 150 ألف ريال، وشوط جائزة سعد بن مشرف، والذي يقدّم سيارة فاخرة للفائز.

وأهدت فرس الخمس سنوات “أرامة” ابنة “علم”، مالكُها عبد الله سعود الفراج، سيارة لكزس، مقدّمة من مالك الخيل سعد مشرف في الشوط الأول، مع خيالها عبد الله العوفي، وبرهنت على أحقّيتها بالترشّح للفوز بدخولها القوي في المسار المستقيم من المضمار.

وطوت “أرامة” مسافة السباق 1600 متر، بسرعة عالية، مخترقة الصفوف حتى احتلّت الصدارة بزمن 1:41.32 دقيقة، متقدّمة على “مبهم” المرشّح الآخر مع خيّاله محمد الدهام، بأكثر من طول، بينما حلّت “لاتين” أحد أبرز الأسماء في المرتبة الثالثة، وقد تسلّم مالك ومدرّب الفرس الهدية من سعد بن مشرف.

وكتب حصان الأربع سنوات “الأموي” ابن “توتالي”، لأبناء هيف بن محمد القحطانيّ، اسمه في لوحة الشرف كأوّل الفائزين بكأس عميد المدرّبين الراحل مشرف بن مطلق، بأداء مميّز على مسافة 1600 متر، تحت قيادة الخيال “رودريقز خوزيه”.

وانتزع الصدارة من “الهبرزي” مع خيّاله عادل الفريدي، في أواخر مراحل السباق، بتقدّم “الأمويّ” بفارق رقبة، قاطعًا مسافة الشوط بزمن 1:39.82 دقيقة. وجاء المرشح “الخُرساني” مع محمد الدهام، في المركز الثالث، وسلّم سعد بن مشرف الكأس لفهد بن هيف.

5 بطاقات تأهُّلٍ لسباقات كأس السعودية..

حصل حصان الستّ سنوات “رائد” لفهد ضيدان العتيبيّ، على بطاقة التأهّل للمشاركة في سباق السرعة “كأس 1351″؛ أحد الأشواط المصاحبة لـ”كأس السعودية 2023″، تحت قيادة الخيال “ريكاردو فريرا”، على المضمار العشبيّ، في الشوط الثالث.

وأطلق الخيّال لحصانه العنان، مبتعدًا بأكثر من خمسة أطوال عن أقرب منافسيه، وقطع به مسافة 1351 مترًا في زمن وقدره 1:17.36 دقيقة، وجاء من خلفهم “آي أيام ماجيك” مع ريان الطويرش، ثم “كولد فرونت” مع عادل الفريديّ.

وحصل على بطاقة التأهّل للمشاركة في “كأس نيوم”، الحصان الخصِيّ “كاستل” ابن “فرانكل”، للأمير سعود بن سلمان، على المضمار العشبيّ، وقاده للفوز الخيال “أليكسس مورينو” على مسافة 2100 متر، متقدمًا بنحو طولين على حساب “لويجي فامبا” وخيّاله عبد الله العوفي.

وانطلق الخيّال “أليكسس” بجواده في الخطّ المستقيم، إلى المناطق الأقلّ ازدحامًا من قبل المشاركين، معززًا من سرعته حتى تصدّر بجدارة بفارق طولين تقريبًا، محقّقًا الشوط في زمن قدره 2:07.21 دقيقة، وحلّ ثالثًا “فلابيسيونو” مع خيّاله “لويس موراليس”.

ولم يخيّب الحصان العربيّ “عسفان الخالدية” ابن “ليث الخالدية”، لإسطبلات الخالدية، ظنّ محبيه بحجز موقع له في سباق المنيفة للخيل العربية على المضمار العشبيّ، بصحبة خيّاله عبد الله العوفي، حائزًا في الشوط الخامس على بطاقة التأهل.

وتقدّم “عسفان” على “عطي الله الخالدية” وخيّاله “كاميلو اوسبينا”، بفارق ثلاثة أرباع الطول، قاطعًا مسافة 2100 متر، بزمن 2:16.34 دقيقة، وجاء “جمران الخالدية” مع “أيدي كاسترو” في المركز الثالث، وأصحاب المراكز الثلاث الأولى هم أبناء “ليث الخالدية”.

ونجح في الشوط السادس المؤهّل لـ”كأس الرياض للسرعة”، الخيّال الواعد أصيل السرحانيّ، في قيادة الحصان “بيجين” ابن “السير برانكلوت” إلى الفوز -في لحظات الحسم- متجاوزًا “روك ساوند” وخياله “ريكاردو فيريرا”، بفارق طول تقريبًا، على مسافة 1200 متر، بزمن قدره 1:13.40 دقيقة، وحلّ الحصان المحليّ “سودد” في المرتبة الثالثة مع الخيال “إيدي كاسترو”.

أمّا بطاقة التأهّل لشوط “الديربي السعوديّ”، صارت من نصيب مهر الثلاث السنوات “ماي ماب” ابن “ليمامز ماب”، للأمير سلطان بن مشعل، تحت قيادة الخيال عادل الفريدي، والذي نجح مع حصانه بالفوز بفارق طولين، على مسافة 1600 متر، بزمن 1:40.01 دقيقة، رغم محاولات الثنائيّ “الملهم” و”عطاء الغالي” بقيادة عبد العزيز الموسى وعبد الله الفيروز، اللذين حلّا ثانيًا وثالثًا.

* أشواط يوم الخليج..

حصدت أولى جوائز أشواط يوم الخليج، فرس الخمس سنوات “دنانير الخالدية” ابنة “ليث الخالدية”، لأبناء الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة الخيّال عادل الفريديّ، حاسمين السباق في وقت قياسي، 1:33.14 دقيقة، وبفارق أكثر من 4 أطوال عن “آربي ريتش لايك مي” وخيّاله “ألبرتو سنا”، وفي المركز الثالث “متوكل الخالدية”، الذي مهّد طريق الفوز لزميلته “دنانير الخالدية”؛ عبر خروجه المبكّر على رأس الخيل.

وحقّق مهر الثلاث السنوات “مستر فيكتور” انتصارَه الأول، بشوط الخليج الثاني، مفتوح الدرجات لخيل الثلاث سنوات، على مسافة 2000 متر، بقيادة موفقة من الخيال محمد الدهّام، منهيًا، الشوط بفارق يزيد على ستة أطوال، وبزمن 2:08.40 دقيقة، وجاء بعده المهر “يزداد هيبة” مع الخيال عادل الفريدي، ثمّ “جماح المحمدية” مع الخيّال “كاميلو أوسبينا”.

وتمكّنت فرس السبع سنوات “صنست فلاش”، لأبناء فيحان المنديل، مع الخيّال “أليكسس مورينو”، من نيل شوط الخليج الثالث المخصّص للأفراس، أمام البطلة “لاقرثا رايم”، بفارق أكثر من 3 أطوال، مع الخيّال “ريكاردو فريرا”، وحلّت البطلة “أفالينا” مع الخيّال عادل الفريدي في المرتبة الثالثة.

وانتزع الشوط الختاميّ في هذه الأمسية، حصان الستّ سنوات “توليدو”، للأمير سلطان بن مشعل، مع الخيّال الخبير “لويس موراليس”، على حساب “المثنى” مع خيّاله “مانيزي لوكا”، وثالثًا جاء “استاروت” مع الخيّال أصيل السرحاني، وسجلّ الفائز زمنًا قدره 1:39.36 دقيقة، على مسافة 1600 متر.