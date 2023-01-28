“سكوت لاند يارد” يحقق كأس خادم الحرمين الشريفين ويتأهل لكأس السعودية 2023

الرياض- محمد الجليحي

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، الفائزين في حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيّالة السعوديين المتمرنين، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية بمدينة الرياض.

وحقق الجواد سكوت لاند يارد، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز كأس خادم الحرمين الشريفين ” المصنف دوليًا والمؤهل لكأس السعودية”.

كما حقق الجواد مستولي، لأبناء هيف بن محمد عبود القحطاني، كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج ” فئة 1 محلية “وذلك في الحفل الـ 90 ضمن موسم سباقات الرياض2023، الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وحققت الفرس نجابة العز، للمالك ماجد مهل وصل البقمي، كؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين.

وسلم الكؤوس للفائزين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وتضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات. وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:

– الشوط الأول على مسافة 1600م، فازت به الفرس نوبوديز جوك، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وتدريبات عبدالله مشرف، بقيادة الخيال عبدالله العوفي.

– الشوط الثاني على مسافة 1600م، فاز به الجواد شبل لطام، للمالك عبدالله فارس عبدالله آل منصور، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال لويس موراليس.

– الشوط الثالث ( برعاية المسار الرياضي )على مسافة 1400م، فازت به الفرس صليه، للمالك عبدالرحمن سعد عبدالله النواش، وتدريبات عبدالعزيز بن جلال، بقيادة الخيال لويس موراليس.

– الشوط الرابع، على مسافة 1800م، فاز به الجواد يير أوف ذا دراقون، لإسطبل القمة، وتدريبات محمد الحرابي، بقيادة الخيال تركي العوفي.

– الشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد تاج العلياء، للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال مانيزي لوكا.

– الشوط السادس على مسافة 1200م، فازت به الفرس درة المغترة، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف، بقيادة الخيال جيمز دويل.

– الشوط السابع على مسافة 2000 م، فازت به الفرس نجابة العز، للمالك ماجد مهل وصل البقمي، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال محمد الشريماء.

– الشوط الثامن على مسافة 2000 م، فاز به الجواد حمداني خالد الخالدية، لإسطبلات الخالدية، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال فهد الفريدي.

– الشوط التاسع، على مسافة 2000 م، فاز به الجواد حمدي، للمالك علي حمزة نصيب الأخضر، وتدريبات عبدالله نصيب، بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.

– الشوط العاشر على مسافة 2000 م، فاز به الجواد مستولي، لأبناء هيف بن محمد عبود القحطاني، وتدريبات بدر سعود رزيق، بقيادة الخيال محمد الدهام.

– الشوط الحادي عشر على مسافة 2000 م، فاز به سكوت لاند يارد، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتدريبات متعب الملوح، بقيادة الخيال فيكتور جوتيرز.