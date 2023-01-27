في الجولة 18 من دوري” يلو”.. الفيصلي يخشى الرياض.. وجدة يلاقي الحزم

حائل- خالد الحامد

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 18″ الدور الثاني” من دوري «يلو» للدرجة الأولى للمحترفين، بإقامة 5 مواجهات؛ إذ يلعب هجر ضد العربي، ويواجه الفيصلي ضيفه الرياض، وينتظر الخلود نظيره العين، ويستضيف نجران فريق أحد ، فيما يستقبل جدة فريق الحزم.

هجر VS العربي

على ملعبه بالأحساء، يواجه هجر ضيفه العربي في مباراة قوية، وسط طموحات مشتركة بالفوز.

هجر يأتي بالمركز الثاني عشر برصيد 19نقطة؛ فيما يحتل العربي المركز السادس برصيد 29 نقطة، ويسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه. نتيجة الدور الأول انتهت بالتعادل 2/2.



الفيصلي VS الرياض

على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، يستقبل الفيصلي ” الوصيف” برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر” الأهلي” ضيفه الرياض، في أقوى مواجهات الجولة، حيث يسعى أصحاب الأرض للفوز للمنافسة على الصعود، فيما يطمح الرياض خامس الترتيب برصيد 31 نقطة، للفوز والدخول لدائرة المنافسة على الصعود. نتيجة الدور الأول انتهت لصالح الفيصلي 2/ 1.



الخلود VS العين

على ملعب التعليم بعنيزة، ينتظر الخلود الثامن برصيد 24 نقطة ضيفه العين الرابع عشر برصيد 18 نقطة، يطمح الفريقان في الحصول على النقاط الثلاث. نتيجة الدور الأول انتهت لصالح الخلود 0/3.

نجران VS أحد

يلتقي فريقا نجران وأحد،على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، نجران يأتي بالمركز السادس عشر برصيد 14 نقطة ، وويحل أحد بالمركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، النقاط الثلاث هدف الفريقين للابتعاد عن المراكز الأخيرة. نتيجة الدور الأول انتهت بالتعادل 1/1.



جدة VS الحزم

على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يستضيف جدة نظيره الحزم، في مباراة هامة للفريقين. جدة يأتي بالمركز السابع برصيد 25 نقطة، والحزم رابعا برصيد 31 نقطة.